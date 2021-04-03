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Spor

10 kişilik Samsunspor, Tuzlaspor'u devirdi

Yılport Samsunspor 10 kişi kaldığı maçta, deplasmanda Tuzlaspor'u Yasin Öztekin ve Coureur'un golleriyle 2-0 yendi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 16:09
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TFF 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Rotman, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar, Segbefia (Dk. 54 Ahmet Yazar), Cajic (Dk. 81 Alan), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu), Thuram

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Djedje (Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 89 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic, Yasin Öztekin (Dk. 81 Guido Koçer), Tomane (Dk. 81 Coureur)

Goller: Dk. 58 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 90+6 Coureur (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Savicevic (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Veli Çetin, Dk. 32 Hamroun, Dk. 90+8 Mucahit Albayrak (Yılport Samsunspor), Dk. 10 Arif Morkaya, Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 58 Samet Asatekin, Dk. 87 Anıl Karaer (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)

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