İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1136
  • EURO
    6,8207
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111081
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • '10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız'
Spor

'10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız'

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, önünde 10 maç kalan Siyah-Beyazlılar için 30 puanın mucize olmayacağını söyledi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:40

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, önünde 10 maç kalan Siyah-Beyazlılar için bu maçlarda 30 puan toplamanın mucize olmayacağını söyledi.

"BUNU BAŞARMAK MUCİZE DEĞİL"

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, ligde 10 maçı kalan takımı için iddialı sözler sarf etti. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın fikstürü ile ilgili; "10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız. Bunu başarmak mucize değil" dedi.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı ile en üretken sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlı forma ile 21 Süper Lig maçına çıkan Atiba, bu maçlarda takımına 4 gol-4 asistlik katkı sağladı.

SON 10 LİG MAÇI

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son 10 haftasında karşılaşacağı rakipleri şöyle;

Ankaragücü

Galatasaray(d)

Antalyaspor

Denizlispor(d)

Konyaspor

Kayserispor(d)

Kasımpaşa

Malatyaspor(d)

Fenerbahçe

Gençlerbirliği(d)

Yunanlıların göçmenlerin botlarını batırmaya çalışma anları görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.