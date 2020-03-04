04 Mart 2020 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:40

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, önünde 10 maç kalan Siyah-Beyazlılar için bu maçlarda 30 puan toplamanın mucize olmayacağını söyledi.

"BUNU BAŞARMAK MUCİZE DEĞİL"

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, ligde 10 maçı kalan takımı için iddialı sözler sarf etti. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın fikstürü ile ilgili; "10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız. Bunu başarmak mucize değil" dedi.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı ile en üretken sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlı forma ile 21 Süper Lig maçına çıkan Atiba, bu maçlarda takımına 4 gol-4 asistlik katkı sağladı.

SON 10 LİG MAÇI

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son 10 haftasında karşılaşacağı rakipleri şöyle;

Ankaragücü

Galatasaray(d)

Antalyaspor

Denizlispor(d)

Konyaspor

Kayserispor(d)

Kasımpaşa

Malatyaspor(d)

Fenerbahçe

Gençlerbirliği(d)