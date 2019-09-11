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10 yılda forvete 64 milyon € harcandı

BEŞİKTAŞ son 10 yılda forvet transferine diğer üç bölgeye aldığı (kaleci, savunma, orta saha) daha fazla para ödedi.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlılar renklerine kattığı 65 forvete toplam 64 milyon 250 bin euro harcadı. Diğer 3 bölgeye 155 oyuncu transfer eden Kartal, bonservisler için 63 milyon 160 bin euro verdi. Beşiktaş yine son 10 yılda savunma oyuncularının satışından 34, orta saha futbolcularının satışından 14.5, forvetten ise 46 milyon eauro gelir elde etti.

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