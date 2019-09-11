10 yılda forvete 64 milyon € harcandı
BEŞİKTAŞ son 10 yılda forvet transferine diğer üç bölgeye aldığı (kaleci, savunma, orta saha) daha fazla para ödedi.
- Star Spor
Siyah-Beyazlılar renklerine kattığı 65 forvete toplam 64 milyon 250 bin euro harcadı. Diğer 3 bölgeye 155 oyuncu transfer eden Kartal, bonservisler için 63 milyon 160 bin euro verdi. Beşiktaş yine son 10 yılda savunma oyuncularının satışından 34, orta saha futbolcularının satışından 14.5, forvetten ise 46 milyon eauro gelir elde etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.