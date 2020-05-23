23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:03

Milan ve Inter kulüplerinin ortaklaşa kullandığı 1926'da açılan San Siro Stadı'nın yıkımına yakın zamanda başlanacağı açıklanırken her iki kulübün yeni stad yapımı için de tekliflerini İtalyan hükümetine yaptığı belirtildi. Yeni planlamaya göre Milan ve Inter kulüplerinin 60.000 kişilik yeni bir stadyum yapımı için karar aldığı ve stadın yapımı için 1.2 milyar euro'luk kaynağa ihtiyaç duyulduğu haberleri İtalyan basınında yer aldı.



YIKIM İÇİN ENGEL ORTADAN KALKTI



Stadın 100 yıla yakın bir geçmişi olması sebebiyle tarihi eser niteliği taşımamasına devletin tarihi eser kurumu tarafından karar verildiği belirtilirken yıkım için nihai karar olmasa bile yıkım için en büyük engelin ortadan kalktığı ifade ediliyor.

İlk planlamalara göre yapılacak yeni stadı San Siro'nun olduğu bölgeye yapılmasını planlandığı, San Siro'nun tamamının ise yıkılmadan küçük bir bölümünün turizme açılarak sergileneceği de helen haberler arasında.