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100’ümüzü güldür Cim-Bom! Muhtemel 11'imiz...

Şampiyonlar Ligi’nde perdeyi Club Brugge deplasmanında açacak olan Galatasaray, rakibini mağlup ederek Avrupa’daki 100. galibiyetini hedefliyor. Jan Breydel Stadı’nda TSİ 19.55’teki maçı Sloven Vincic yönetecek.

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GALATASARAY Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında bu akşam Club Brugge’le karşılaşacak. Jan Breydelstadion’daki mücadele TSİ 19.55’te başlayacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Fatih Terim yönetimindeki Cim-Bom, yeni transferi Radamel Falcao’lu kadrosuyla Brugge’ü yıkıp, Avrupa’daki 100. galibiyetini hedefliyor. Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez ligde Kasımpaşa’ya karşı giyen ve golünü atan Falcao, Porto ve Monaco formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkıp, 14 gol kaydetti. Avrupa’da galibiyete hasret olan Cim-Bom, son 26 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Aslan, geçen sezon yer aldığı Devler Ligi’nde sadece 1 galibiyet elde etmişti. G.Saray, son dönemde Avrupa maçlarında kalesini de gole kapatamıyor. Aslan, son 26 müsabakada 20 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 17 maçı kazanamazken, 14 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti. Avrupa arenasında 280. maçına çıkacak olan Galatasaray, geride kalan 279 karşılaşmada 99 galibiyet, 73 beraberlik ve 107 de mağlubiyet yaşadı. Cim-Bom, 376 gol atarken, 414 de gol yedi.

MUHTEMEL 11'İMİZ: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

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