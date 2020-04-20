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Spor

Wuhan Zall, 104 gün sonra şehre döndü!

Çin'in Wuhan Zall takımı, kamp yapmak için ocak ayında ayrıldığı şehrine, 104 gün sonra geri döndü.

IHA20 Nisan 2020 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:55
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Çin’in Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan koronavirüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı. Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin’e indi. Kafile, Shenzhen’de 3 haftalık karantinaya girdi.

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

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