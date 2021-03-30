11-0'lık maçta Larin'den tek gol

AA 30 Mart 2021 Salı 11:59 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 11:59

Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), Cyle Larin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.

Bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.