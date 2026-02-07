Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçti. Siyah-beyazlılar 11 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi.

TAMMY ABRAHAM 21 MİLYONA GİTTİ

Bu sezona da çalkantılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hararetli geçti. Siyah-beyazlılar, 15 milyon euroya bonservisini aldığı Tammy Abraham'ı 21 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya sattı.

İşte yaşanan tüm ayrılıklar:

Mert Günok (Fenerbahçe), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka), Jonas Svensson (Rosenborg), Gabriel Paulista (Corinthians), David Jurasek (Kiralık sözleşme feshi - Benfica), Demir Ege Tıknaz (Braga), Elan Ricardo (Deportes Tolima), Rafa Silva (Benfica), Tammy Abraham (Aston Villa), Emrecan Terzi (Kiralık - Sakaryaspor), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka)

7 TAKVİYE YAPILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim 7 isimle kadrosunu güçlendirdi.

İşte gelen isimler:

Yasin Özcan (Kiralık - Aston Villa), Kristjan Asllani (Kiralık - Inter), Junior Olaitan (Göztepe), Hyeon-gyu Oh (Genk), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Amir Murillo (Marsilya), Devis Vasquez (Kiralık - Roma