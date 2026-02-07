İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 11 giden, 7 gelen var! İşte Beşiktaş'ın ara transfer raporu...
Spor

11 giden, 7 gelen var! İşte Beşiktaş'ın ara transfer raporu...

Geride bıraktığımız ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri de Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılarda 11 ayrılık yaşanırken 7 takviye yapıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
11 giden, 7 gelen var! İşte Beşiktaş'ın ara transfer raporu...
ABONE OL

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçti. Siyah-beyazlılar 11 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi.

TAMMY ABRAHAM 21 MİLYONA GİTTİ

Bu sezona da çalkantılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hararetli geçti. Siyah-beyazlılar, 15 milyon euroya bonservisini aldığı Tammy Abraham'ı 21 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya sattı.

İşte yaşanan tüm ayrılıklar:

Mert Günok (Fenerbahçe), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka), Jonas Svensson (Rosenborg), Gabriel Paulista (Corinthians), David Jurasek (Kiralık sözleşme feshi - Benfica), Demir Ege Tıknaz (Braga), Elan Ricardo (Deportes Tolima), Rafa Silva (Benfica), Tammy Abraham (Aston Villa), Emrecan Terzi (Kiralık - Sakaryaspor), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka)

7 TAKVİYE YAPILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim 7 isimle kadrosunu güçlendirdi.

İşte gelen isimler:

Yasin Özcan (Kiralık - Aston Villa), Kristjan Asllani (Kiralık - Inter), Junior Olaitan (Göztepe), Hyeon-gyu Oh (Genk), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Amir Murillo (Marsilya), Devis Vasquez (Kiralık - Roma

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.