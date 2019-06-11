Fenerbahçe transferde hareketli yaşıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı transfer açıklamasının ardından taraftar büyük bir beklentiye girdi. Fenerbahçe'nin yakın zamanda transferleri resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan transfer haberleri şu şekilde;

Galatasaray ve Fenerbahçe, Juan Mata transferinde karşı karşıya geldi

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi... Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı...

RONDON'UN DA MENAJERİ

Mata'nın ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'nin Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

İKİ İSPANYOL DA TEKLİF YAPTI

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor.

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel ve Mehmet Topal kararı

Yeni sezonda yeni kadro hazırlığındaki Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan Volkan Demirel ve Mehmet Topal konusunda, teknik direktör Ersun Yanal kararını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, yönetime verdiği raporda her iki kaptanın da takıma kalmasını istediğini belirtti. Şampiyonluk hedefi için kaliteli yabancı transferlerinin yeterli olmayacağını ifade eden Yanal, takımın ağabeylere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak kaptanlara sahip çıktı.

Volkan Demirel'in sezon boyunca kendisine çok önemli yardımlarda bulunduğunun altını çizen Ersun Hoca, tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal'ın da son derece önemli bir oyuncu olduğunu belirterek gönderilmesine razı olmadığını yönetime iletti.

TOP YÖNETİMDE

Yanal'ın yönetime verdiği rapor Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın moralini yükseltirken, her iki oyuncu da ayrılık kararını düşünmediklerini ifade etti.

Kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini hatırlatan Demirel "Hedefim hiç değişmedi. Amacım 40 yaşına kadar futbol oynamak. Yönetim bana git demediği sürece de buradayım. Ancak istenmediğim zaman gelen teklifleri değerlendireceğim" derken Türkiye'de Fenerbahçe dışında bir takımda forma giymesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Kadıköy'de oynanan Antalya maçında tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal ise, "Her hangi bir kırgınlığım yok. Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusuyum. Görev verildiği sürece de en iyisini yapmak için buradayım" dedi.

Fenerbahçe'ye 20'lik stoper! Nabil Dirar'ı arayıp bilgi topladı

İran Milli Takımı'nın en genç gol atan oyuncusu olan Allahyar Sayyadmanesh'i 850 bin dolar bonservis bedeli ile transfer eden Fenerbahçe, ikinci genç operasyonunu Fas'tan yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Dari sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON DOLAR

Fas kulübünün Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığı, bazı Katar ve Suudi Arabistan takımlarının da istediği oyuncuyla ilgili kararın yakın zamanda verileceği bildirildi. Fas U23 takımında görev yapan Dari'nin bonservisinin 1 milyon dolar olduğu, oyuncunun bizzat Fenerbahçe scout ekibi tarafından keşfedildiği kaydedildi.

FAS MİLLİ TAKIMI'NIN GELECEĞİ

Dari de, Fas Milli Takımı'nın tecrübeli ismi Nabil Dirar'ı arayarak bilgi aldı. Fenerbahçe'nin teklifiyle çok heyecanlanan oyuncunun, kulübünün teklifi kabul etmesi için gün saydığı ifade edildi. 1.88 boyundaki oyuncu, fiziğine rağmen oldukça çabuk bir stoper olarak göze çarpıyor. Dari, Fas Milli Takımı'nın geleceği olarak gösteriliyor.

ACHRAF DARİ KİMDİR?

20 yaşındaki stoper Achraf Dari, Wydad Casablanca takımında forma giyiyor. Geçen sezon 36 maçta oynayan Dari, 4 kez ağları havalandırdı.

Konoplyanka zirvesi

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın yerine alacağı oyuncuyu Almanya’da buldu. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’la gerçekleştirilen zirve sonrası Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye teklif yapılmasına karar verildi. Alman ekibinde vasat bir sezon geçiren 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat, Sırbistan’ı yendikleri maçta 2 gol birden atarak üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka’nın menajerliğini Mirsad Türkcan yapıyor.