2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, yeni transferine formayı giydirdi. Transferlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Muriç’e 2 alternatif

Galatasaray yeni sezona yönelik futbolcu arayışlarını sürdürürken, forvet hattı için gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak kiralık oyuncusu Kostas Mitroglou ile yola devam etmeme kararı alıp, Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç’i gündemine almıştı.

ASLAN CEVAP BEKLİYOR

Cim-Bom, 28 yaşındaki Kosovalı santrforun bonservisi için Karadeniz kulübüne önce 3 milyon euro teklif etti. Yönetim, Rize’den geri dönüş olmayınca yaptığı teklifi 500 bin euro arttırarak 3.5 milyon euroya çıktı. Galatasaray, bir taraftan Muriç için cevap beklerken, alternatif isimler konusunda da düğmeye basıp 2 İngiliz Sturridge ile Welbek’i listesine aldı.

TRAORE DE LİSTEDE

Sarı-Kırmızılılar, menajerler aracılığı ile Devler Ligi şampiyonu Liverpool’la sözlemesi biten 29 yaşındaki Sturridge ile Arsenal’in gönderme kararı aldığı 28 yaşındaki Welbek’in şartlarını sordu. Terim’in özellikle Sturridge konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Aslan, Vedat, Sturridge ve Welbeck’in yanı sıra “Beni aradılar” diyen Fildişi Sahilli Lacine Traore’yi de listesine aldı.

Galatasaray'dan Salih Uçan sürprizi

Sarı-Kırmızılılar, Empoli’den ayrılan Salih Uçan’ı istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmeler başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’de Salih’in kadroya katılmasını çok istiyor. Salih Uçan da Galatasaray’ın teklifi ne sıcak bakıyor.

ŞENER TAMAM

Yerli sayısını arttırmayı planlayan G.Saray, F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaştı. Yerli statüsünde görev yapacak olan Jimy Durmaz konusunda da görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Kaan Ayhan'ın serbest kalma maddesi kaldırıldı

Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan milli futbolcu, uzun süredir Luyindama-Marcao ikilisine yerli alternatif arayan Galatasaray'ın gündemdeydi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp elini çabuk tutmadı ve Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinde yer alan "2 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır" maddesi geçen hafta geçerliliğini yitirdi.

DÜSSELDORF HEMEN FİYATI YÜKSELTTİ

Ardından gurbetçi futbolcunun da Fransa maçındaki performansı gelince Fortuna Düsseldorf kanadı da fırsatı kaçırmadı ve 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı.

Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan çok yönlü oyun yapısı ile dikkat çekiyor.

Defansta sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Kaan gerektiğinde orta sahada da çapa olarak tabir edilen ön libero mevkiinde oynayabiliyor. Kaan, Düsseldorf'a 2016 Ocak ayında Schalke 04'ten gelmişti.

Galatasaray üç transferi KAP'a bildirecek

Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler. İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak.

Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi. Galatasaray'la sözleşmelerini de imzalayan iki oyuncu için KAP açıklamaları an meselesi... Fulham'dan ayrılınca Fenerbahçe'den de teklif alan Babel, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray'ı tercih etti. Devre arasında Beşiktaş'a gitmeyen Şener ise eski hocası Fatih Terim'le çalışmak istedi.

FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Şener Özbayraklı, instagram hesabından sarı-lacivertli takımı takipten çıkardı. 29 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'ye ait olan bütün fotoğraflarını da sildi.

ŞİMDİ SIRA GELDİ JİMMY DURMAZ'A

Jimmy Durmaz & Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarıkırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor. Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'ın ilk resmi transferinin fotoğrafı basına sızdı

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

Öte yandan dün akşam saatlerinden Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.