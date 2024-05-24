Geçen sezon Fenerbahçe'nin kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu Beşiktaş oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u geriden gelip 3-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar Türkiye Kupası'nı 11'inci kez başarı hanesine ekledi. Kara Kartal'ın müzesindeki kupa sayısı böylece 36'ya yükseldi. Nefes kesen finalde maça Trabzonspor hızlı giriş yaptı. 13. dakikada Onuachu kendi başlattığı atağı kendi sonuçlandırdı. Rachid Ghezzal 45+3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarı bitmeden eşitliği getirdi. 54'te ise Muleka'nın şık pasında Salih Uçan şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 89'da Nicolas Pepe eşitledi, 90+4'te Musrati dev finaldeki son sözü söyledi.

SEMİH, CENK VE ABOU YEDEK

Beşiktaş'ta gol silahları Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Trabzonspor'a karşı oynanan finalde maça yedek başladı. Teknik Direktör Serdar Topraktepe, Kılıçsoy'un sakatlık sebebiyle ilk 11'de olmadığını söyledi. Gol noktasında Muleka, Muçi ve Ghezzal kanatta başladı. Forvetsiz final müsabakasına çıkan Siyah-Beyazlılar'ın bu kadrosu dikkat çekti.