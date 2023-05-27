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Spor

11. kez üst üste! Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 11. şampiyonluğunu ilan etti.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
11. kez üst üste! Almanya'da şampiyon Bayern Münih
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Bayern Münih, Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 11. şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih ile Köln, RheinEnergie Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Konuk ekibin gollerini, 8. dakikada Kingsley Coman, 89. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 81. dakikada penaltıdan Dejan Ljubicic attı. Bayern Münih, Borussia Dortmund'un evinde Mainz ile 2-2 berabere kalmasıyla Almanya Bundesliga'nın 2022-2023 sezonunda ipi göğüsleyedi.

Bavyera ekibi, bu sonucun ardından üst üste 11, toplamda ise 33. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca 49 yaşındaki Alman Teknik Direktör Thomas Tuchel, Bayern Münih ile ilk Bundesliga şampiyonluğunu yaşadı.

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