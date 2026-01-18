Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 ile geçerek ikinci tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, Türkiye tarihinde tek kadınlarda Avustralya Açık'ta ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.