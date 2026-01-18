İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 11 numaralı seribaşını eledi! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. turda
Spor

11 numaralı seribaşını eledi! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. turda

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı yenip 2. tura yükseldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 10:09 - Güncelleme:
11 numaralı seribaşını eledi! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. turda
ABONE OL

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 ile geçerek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, Türkiye tarihinde tek kadınlarda Avustralya Açık'ta ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

  • zeynep sönmez
  • Avustralya Açık
  • tenis

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.