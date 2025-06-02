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Spor

11. sırada devraldı 7. bitirdi! Trabzonspor Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Sezona kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından küllerinden yeniden doğdu. Takımı devraldığında 11. sırada olan bordo mavili ekip sezonu 7. sırada tamamladı. Ayrıca Trabzonspor, Fatih Tekke ile sezonun en iyi puan ortalamasını elde etti. İşte detaylar...

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
11. sırada devraldı 7. bitirdi! Trabzonspor Fatih Tekke ile yükselişe geçti
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Trendyol Süper Lig'de sezonu arzu ettiği yerin uzağında tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile bu sezon en iyi puan ortalamasını elde etti.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada bitirdi.

Ligde 16. haftada 16 puanla düşme hattının 1 puan önünde 15. sırada yer alan Karadeniz ekibi, kötü geçirdiği sezonu 7. sırada tamamlayabildi.

4 ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçında da berabere kalan bordo-mavililer, daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 30 puan toplayan Karadeniz ekibi,1,30 puan ortalaması elde etti.

Ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibinde, teknik direktör değişimine gidilerek Fatih Tekke göreve getirildi.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ise ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 19 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, kötü geçen sezonda Tekke ile 1,72 puan ortalaması elde ederek genç teknik adam döneminde en iyi ortalamaya ulaştı.

İlk 3 teknik adamın görev yaptığı 25 haftalık dönemde 1,28 puan ortalaması elde eden Trabzonspor, sezon sonunu ise 1,41 ile tamamladı.

11. SIRADAN TAKIMI DEVRALDI

Fatih Tekke, ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibini göreve geldikten sonra sıralamada 4 basamak yukarıya taşıdı.

Bordo-mavililer, 51 puanla 7. sırada ligi tamamlayarak bu sezonki en iyi sıralamasıyla sezonu bitirdi.

KUPADA FİNALE YÜKSELTTİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı elde edemedi.

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