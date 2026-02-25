İSTANBUL 11°C / 4°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
11 Süper Lig kulübü PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Listede kulüp başkanları ve futbolcular da yer aldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 17:56
11 Süper Lig kulübü PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, kurula sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları", Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ise "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Vanspor FK'nin de kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan Sakaryaspor'da bugün yolların ayrıldığı futbolcu Caner Erkin, Sivasspor maçındaki "hakareti" nedeniyle sevk listesinde yer aldı. Caner, söz konusu karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

  • TFF Hukuk Müşavirliği
  • PFDK sevk
  • disiplin ihlalleri

