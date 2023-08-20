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Spor

11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi. Turnuvada 10 ülkeden toplam 1320 sporcu mücadele etti.

20 Ağustos 2023 Pazar 18:57 - Güncelleme:
11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi
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Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciğince 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam 1320 sporcu katıldı.

Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği turnuvaya katılan sporcular, minikler, süper minikler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde tatamide birbirleriyle mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

  • valilik kupası
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