Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunda düşünülmeyen yıldız golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Immobile'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.6 milyon Euro ödeyecek. Bu ücretin beş taksit halinde ödeneceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bu gece İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

YENİ ADRESİ BOLOGNA

İtalya'dan gelen haberlere göre, Immobile'nin yeni adresi de netleşti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, golcünün İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaştığını duyurdu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Habere göre Immobile, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Bologna ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak, anlaşmada ayrıca 1 yıl opsiyon bulunacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bir sezon geçiren Ciro Immobile 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı.