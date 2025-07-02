İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,959
  • EURO
    47,2096
  • ALTIN
    4307.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1+1 yıllık anlaşma duyuruldu! Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu
Spor

1+1 yıllık anlaşma duyuruldu! Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan futbolcunun ülkesinin takımlarından Bologna ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
1+1 yıllık anlaşma duyuruldu! Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunda düşünülmeyen yıldız golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Immobile'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.6 milyon Euro ödeyecek. Bu ücretin beş taksit halinde ödeneceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bu gece İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

YENİ ADRESİ BOLOGNA

İtalya'dan gelen haberlere göre, Immobile'nin yeni adresi de netleşti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, golcünün İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaştığını duyurdu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Habere göre Immobile, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Bologna ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak, anlaşmada ayrıca 1 yıl opsiyon bulunacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bir sezon geçiren Ciro Immobile 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı.

  • Ciro Immobile transfer
  • Bologna FC
  • Seria A

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.