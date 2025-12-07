İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

11'de 11! Derbide kazanan Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 11'de 11 yaptı.

AA7 Aralık 2025 Pazar 16:18 - Güncelleme:
11'de 11! Derbide kazanan Fenerbahçe
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Galatasaray GAİN'i 1-0 yendi.

Müsabakayı, 10 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe arsaVev öne geçti. Sağdan gelişen atakta Sabastine, ceza sahası içinde savunmayla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Cox, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadele, Fenerbahçe arsaVev'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Chobani

Hakemler: Hatice Aydin, Engin Yılmaz, Yusuf Can Bük

Fenerbahçe arsaVev: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Plummer, İpek Kaya, Van Eynde (Dk. 76 Ümran Özev), Cox (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Otu, Ece Türkoğlu, Santos (Dk. 59 Peritan Bozdağ), Sabastine, Staskova (Dk. 82 Salas)

Galatasaray GAİN: Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin (Dk. 89 Elanur Laçin), Ecem Cümert (Dk. 80 Benan Altıntaş), Füller, Ebru Topçu, Jang Chang, Melike Pekel (Dk. 80 Kezban Tağ), Manga (Dk. 46 Marta), Giacinti

Gol: Dk. 64 Cox (Penaltıdan) (Fenerbahçe arsaVev)

Sarı kartlar: Dk. 20 Demehin, Dk. 30 Füller, Dk. 61 Giacinti ve Ecem Cümert (Galatasaray GAİN), Dk. 33 Cox, Dk. 78 İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.