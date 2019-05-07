11’de yanlış, değişiklikler de

2-0 kaybedilen derbide fatura Teknik Direktör Şenol Güneş’e çıkartıldı:

1- Öncelikle ilk 11 tercihi yanlıştı. Güven ve Quaresma gibi hücuma yönelik isimler varken Necip ile daha defansif bir anlayışla maça başadı.

2- Ljajic’i sol kanatta oynattı, forvet arkasındaki etkinliği kalmadı.

3- Orta sahada Dorukhan ve Atiba, Belhanda ile Feghouli karşısında etkisiz kaldı. Buna çözüm bulamadı.

4-Gökhan’ın yerine Adriano’yu alması sorunları çözemedi.

5- Necip Uysal’ın sol beke, Caner’i öne çıkarması sonuç vermedi.

6- Ricardo Quaresma ve Kagawa’yı çok geç oyuna aldı, skor 2-0 olmuştu.

Burak’ı topla buluşturamadı

Ljajic’in oyuna solda başlaması, hücuma katkısını ve Burak’ın etkisini azaltırken, ikinci devrede Caner Erkin’in sol bekten öne çıkması da sonuç vermedi. Daha sonra Kagawa oyuna girse de iş işten çoktan geçmişti.

Necip Uysal ile yüzde 50 kayıp

KARTAL’DA derbi sonrası eleştirilen isimlerden Necip Uysal’ın ilk 11’de başladığı karşılaşmalarda Beşiktaş önemli puan kayıpları yaşadı. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncusu bu sezon 10 karşılaşmada ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş bu maçlarda 5 kez kazanırken, Alanyaspor (0-0), Trabzonspor (2-2) ve Erzurumspor (1-1) ile berabere kaldı. Kasımpaşa’ya 4-1, Galatasaray’a da 2-0 kaybetti. Necip’in 11’de başladığı maçlarda Kartal, 12 puan kaybetti. Necip bu sezon toplamda 15 karşılaşmada görev yaptı. 5 sarı kart gördü. Necip ayrıca Avrupa Ligi’nde grup aşamasındaki 6 maçın 5’inde yine Güneş’in 11 tercihindeki isim oldu. Beşiktaş bu maçların 3’ünü kaybetti, 1’inde berabere kaldı, 1’ini kazandı .