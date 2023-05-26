11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda Fatma Maraşlı finale yükseldi

11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, eleme müsabakaları yapıldı. İstanbul Okçular Vakfı tarafından tertip edilen ve ilkinin 2013 yılında yapıldığı organizasyonda Okçular Tekkesi'nde düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nda Kayserili sporcu Fatma Maraşlı adını finale yazdırdı. Başarılı sporcu Fatma Maraşlı altın madalya için mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'den yapılan paylaşımda, "Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcumuz Fatma Maraşlı İstanbul'da devam eden 11.Uluslararası Fetih Kupası'nda dün yapılan sıralama ve eleme atışlarında gösterdiği üstün performans sonucunda finale kalmıştır. Sporcumuz bugün saat 16.50'de Fetih Kupası Finalinde altın madalya için mücadele edecektir. Başarılar dileriz" denildi.