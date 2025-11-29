İSTANBUL 16°C / 10°C
12 Dev Adam, 1059. sınavına çıkmaya hazırlanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre maçıyla 1059. sınavına çıkmaya hazırlanıyor. 89 yılık süreçte 1058 mücadelede boy gösteren Türkiye, bu müsabakaların 548'ini kazandı. Milliler, 509 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 11:52
12 Dev Adam, 1059. sınavına çıkmaya hazırlanıyor
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında yarın İsviçre'ye konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1059. müsabakasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 89 yılık süreçte 1058 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 548'ini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan'a ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYET VE MAĞLUBİYETLER

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını da aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDE 96. MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 96. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, deneyimli başantrenörün başında bulunduğu 95 karşılaşmada 51 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

