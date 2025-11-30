İSTANBUL 15°C / 10°C
Spor

12 Dev Adam, 2 de 2 yaptı! Milliler, İsviçre'de farka koştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 2. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

30 Kasım 2025 Pazar 20:43
12 Dev Adam, 2 de 2 yaptı! Milliler, İsviçre'de farka koştu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.

Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85-60 kazandı.

12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2!

12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.

1. Çeyrek Sonucu: 17-23

2. Çeyrek Sonucu: 25-41

3. Çeyrek Sonucu: 42-65

