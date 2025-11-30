A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.
Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85-60 kazandı.
12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2!
12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.
İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.
1. Çeyrek Sonucu: 17-23
2. Çeyrek Sonucu: 25-41
3. Çeyrek Sonucu: 42-65