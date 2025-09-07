İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

12 Dev Adam, adım adım finale

Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup etti. Adını yarı finale yazdıran 12 Dev Adam, Polonya-Bosna Hersek mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. İşte detaylar...

AKŞAM7 Eylül 2025 Pazar 09:17 - Güncelleme:
12 Dev Adam, adım adım finale
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Grubu'nu 5'te 5 yaparak tamamlayan Milliler, son 16 turunda dün İsveç ile karşılaştı. Mücadeleden 85-79'luk skorla galip ayrılan Ay-Yıldızlılar, turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Türkiye, 16 yılın ardından EuroBasket'te bu başarıyı yakaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.

İLK 5 YİNE DEĞİŞMEDİ

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti. Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı. Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. İki ekibin mücadelesi bugün saat 12.00'de oynanacak.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımın mücadelesini salonda takip ederek sosyal medyadan, "12 Dev Adam çeyrek finalde. Önce Filenin Sultanları sonra 12 Dev Adam. Gururlan Türkiye..." paylaşımını yaptı. 26. kez turnuvada mücadele eden Türkiye, 1 defa gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Ergin Ataman ve öğrencileri, 2001 yılında ülkemizde gerçekleştirilen EuroBasket'teki başarıyı yeniden yakalamak ve hatta altın madalyayı kazanmak için mücadele ediyor.

  • a milli erkek basketbol takımı
  • yarı final
  • 12 dev adam

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.