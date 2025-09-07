12 Dev Adam, adım adım finale

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Grubu'nu 5'te 5 yaparak tamamlayan Milliler, son 16 turunda dün İsveç ile karşılaştı. Mücadeleden 85-79'luk skorla galip ayrılan Ay-Yıldızlılar, turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Türkiye, 16 yılın ardından EuroBasket'te bu başarıyı yakaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.

İLK 5 YİNE DEĞİŞMEDİ

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti. Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı. Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. İki ekibin mücadelesi bugün saat 12.00'de oynanacak.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımın mücadelesini salonda takip ederek sosyal medyadan, "12 Dev Adam çeyrek finalde. Önce Filenin Sultanları sonra 12 Dev Adam. Gururlan Türkiye..." paylaşımını yaptı. 26. kez turnuvada mücadele eden Türkiye, 1 defa gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Ergin Ataman ve öğrencileri, 2001 yılında ülkemizde gerçekleştirilen EuroBasket'teki başarıyı yeniden yakalamak ve hatta altın madalyayı kazanmak için mücadele ediyor.