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Spor

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası için geri sayımda

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 2025 Avrupa Şampiyonası için 'geri sayım' başladı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 11:44 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası için geri sayımda
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya'da 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "şampiyonanın başlamasına 30 gün kaldı" paylaşımında bulundu.

A Grubu'nda Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya ile karşı karşıya gelecek milli takım, şampiyonanın hazırlıkları için İtalya'ya gitti. Milliler, 5 Ağustos'a kadar Bormio kentinde şampiyona hazırlıklarını sürdürecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven."

  • Avrupa Şampiyonası
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • Letonya

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