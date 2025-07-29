12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası mesaisine başladı

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, gerçekleştirdiği kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla İtalya'nın Bormio bölgesindeki kampta ilk çalışmasını yaptı.

Ay-yıldızlılar, 5 Ağustos Salı gününe kadar Bormio bölgesinde hazırlıklarına devam edecek.

Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

7 Ağustos Perşembe:

20.00 Türkiye-Litvanya (Basketbol Gelişim Merkezi)

- Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)

15 Ağustos Cuma:

18.00 Almanya-Türkiye (Mannheim)

16 Ağustos Cumartesi:

18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Mannheim)

20 Ağustos Çarşamba:

19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi:

20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

