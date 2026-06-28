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Spor

12 Dev Adam, Bosna Hersek mesaisinde

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarına devam ediyor.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 17:14 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Bosna Hersek mesaisinde
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu müsabakaların hazırlıklarını Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde sürdürdü. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

  • a milli erkek basketbol takımı
  • 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası
  • Bosna Hersek

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