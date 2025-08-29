İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1511
  • EURO
    48,0575
  • ALTIN
    4545.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam, Çekya'yı farklı yendi! 2'de 2 yaptılar
Spor

12 Dev Adam, Çekya'yı farklı yendi! 2'de 2 yaptılar

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 92-78 yenen ay-yıldızlılar, 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 16:45 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Çekya'yı farklı yendi! 2'de 2 yaptılar
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk maçında Letonya'yı yenen Türkiye, ikinci maçından da galibiyetle ayrılıp ikide iki yaptı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 21-27'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci çeyrekte milli takım, etkili oyunuyla farkı kapatıp devreye 45-37 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı koruyan 12 Dev Adam, son bölüme 72-62 önde başladı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrılıp turnuvada ikide iki yaptı.

A Milli Takım, EuroBasket 2025'teki ilk maçında Letonya'yı 73-93 mağlup etmişti. Türkiye, gruptaki kalan maçlarında sırasıyla Portekiz, Estonya ve Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

A Milli Takım'da Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı.

23 yaşındaki basketbolcu karşılaşmayı 23 sayı ve 11 ribauntla tamamladı. Milli takımda Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16 sayı kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.