  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  12 Dev Adam grup liderliği için sahaya çıkacak! Rakip Sırbistan
Spor

12 Dev Adam grup liderliği için sahaya çıkacak! Rakip Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında yarın liderlik için Sırbistan ile oynayacak.

IHA2 Eylül 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
12 Dev Adam grup liderliği için sahaya çıkacak! Rakip Sırbistan
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sırbistan'dan da gruptaki son müsabakaya yenilgisiz geldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlar, bu maçtan galip ayrılıp, son 16 turuna lider olarak kalmak istiyor.

20. RANDEVU

Türkiye ile Sırbistan, bugüne kadar 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, 15 defa da mağlup oldu. İki ülke son olarak 14 Kasım 2022 tarihinde FIBA Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'da karşılaşırken, milliler 77-76'lık skorla mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.0 sayı, 39.0 ribaund ve 22.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Sırbistan ise 86.0 sayı, 41.8 ribaund ve 26.0 asit ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 20.0 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Sırbistan'da da Nikola Jokic 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • sırbistan
  • FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

