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Spor

12 Dev Adam hazırlıklara başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlılar, çalışmalarını yarından itibaren Antalya'da sürdürecek.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
12 Dev Adam hazırlıklara başladı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ve 6 Temmuz Pazartesi günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı takip etti.

Yarın Antalya'ya gidecek A Milli Takım, çalışmalarına burada devam edecek.

  • Basketbol Takımı
  • Hazırlıklar
  • Antalya Kampı

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