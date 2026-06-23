12 Dev Adam, hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şu şekilde:
2 Temmuz Perşembe
TSİ 21.00 Bosna Hersek - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
19.00 Türkiye - İsviçre