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Spor

12 Dev Adam, hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

IHA23 Haziran 2026 Salı 16:28 - Güncelleme:
12 Dev Adam, hazırlıklarına Antalya'da devam edecek
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe

TSİ 21.00 Bosna Hersek - Türkiye

6 Temmuz Pazartesi

19.00 Türkiye - İsviçre

  • a milli futbol takımı
  • antalya
  • FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

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