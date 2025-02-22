12 Dev Adam ikincilik için parkeye çıkacak

Laugardalsholl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, son maçlar öncesinde B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de oynanan ilk müsabakada Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle rakibini 76-75'lik skorla mağlup eden milli takım, deplasmanda da İzlanda'yı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirecek.

İZLANDA İLE 7'NCİ RANDEVU

İzlanda ile tarihinde 7. kez karşılaşacak Türkiye, rakibiyle oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, birinde salondan yenilgiyle ayrıldı.

İzlanda ile ilk kez Avusturya'daki FIBA Turnuvası'nda 2 Haziran 1985 yılında karşılaşan milliler, ilk maçı 58-49 kazandı. Daha sonra milli takım rakibi karşısında 1987'de İngiltere'deki FIBA Turnuvası'nda 81-70, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda 111-102, 2023'te FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında 99-72 ve son olarak 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında 76-75 kazanmasını bildi.

Ay-yıldızlılar, Belçika'da 1986'da oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda karşısında 63-58'lik skorla ilk ve tek yenilgisini aldı.

MİLLİ TAKIMDA 4 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

İtalya maçının kadrosunda yer alan 4 milli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan Yiğitcan Saybir, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ile Erkan Yılmaz, İzlanda maçının kadrosuna alınmadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih).