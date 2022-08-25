12 Dev Adam, Letonya maçına hazır

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, müsabakanın oynanacağı Arena Riga'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde son antrenmanını yaptı. Ay-yıldızlılar, taktik organizasyonlar üzerinde durulan idmanın basına açık bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.

Letonya maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından milli basketbolcular Shane Larkin ile Cedi Osman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Larkin, "İyi hissediyoruz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Bizim için büyük bir maç olacak. Letonya seyircisi önünde oynayacak. Agresif olmalıyız ve savaşmalıyız. Umarım sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Fizik olarak iyi durumda olduğunu aktaran 29 yaşındaki oyun kurucu, "Uzun bir sezon geçirdim. Çok heyecanlıyım. Bu imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. En iyi oyunumu ortaya koymaya çalışacağım." diye konuştu.

Letonya'nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Shane Larkin, "Savunmada ve hücumda beraber oynuyorlar. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız lazım. Sahada iyi mücadele edersek galibiyet için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

2022 Avrupa Şampiyonası'na ilişkin de konuşan milli oyuncu, "Açıkçası madalya kazanmayı hedefliyoruz. Maç maç gideceğiz. Buna odaklanmalıyız. Her maçta kendimizi geliştirmeliyiz. Agresif olmalıyız. Müsabakaların sonucunu belirleyecek ufak detayları doğru yaparsak büyük şansımızın olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CEDİ OSMAN: " KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"



Zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına vurgu yapan Cedi Osman, "İyi bir takımız. Kendimize güveniyoruz. Bu maçı kazanmak için sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Letonya maçının ardından 28 Ağustos Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile yapacakları karşılaşmanın önemine de değinen Cedi, "Letonya maçını kazanmak ve pazar günü seyircimizle buluşup Sırbistan maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. En büyük beklentimiz taraftarımızın salonu doldurması. Büyük bir mücadele olacak." diyerek sözlerini tamamladı.