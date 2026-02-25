İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8601
  • EURO
    51,7902
  • ALTIN
    7343.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

12 Dev Adam, Sırbistan maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda oynayacağı Sırbistan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Sırbistan maçına hazır
ABONE OL

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, takımlarının Avrupa Ligi (EuroLeague) maçlarının ardından takıma katılacak.

Ay-yıldızlılar, yarın İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidecek.

Millilerin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi:

21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

  • Erkek Basketbol Takımı
  • 2027 Dünya Kupası
  • Sırbistan Maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.