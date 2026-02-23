İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

12 Dev Adam, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 19:57
12 Dev Adam, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlıların, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

