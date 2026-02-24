İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8534
  • EURO
    51,7212
  • ALTIN
    7274.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam, Sırbistan maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

12 Dev Adam, Sırbistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan deplasmanı öncesi hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü. EuroLeague maçları nedeniyle başantrenör Ergin Ataman ve bazı oyuncular çalışmada yer almadı.

AA24 Şubat 2026 Salı 19:51 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Sırbistan maçının hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda 27 Şubat Cuma günü Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi 29. hafta maçları nedeniyle başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, idmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.