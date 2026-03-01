İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

12 Dev Adam, Sırbistan mesaisinde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı öncesi hazırlıklarını Ergin Ataman yönetiminde sürdürdü. Karşılaşma yarın saat 21.00'de oynanacak.

AA1 Mart 2026 Pazar 23:21 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Sırbistan mesaisinde
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda yarın Sırbistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Millilerin antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın gruptaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ile S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.