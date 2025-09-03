İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

12 Dev Adam Sırbistan'ı devirdi! Milliler grubu lider bitirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda liderlik maçında Sırbistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam mücadeleden 95-90 galip ayrıldı ve grubu lider bitirdi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 23:11
12 Dev Adam Sırbistan'ı devirdi! Milliler grubu lider bitirdi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu lider tamamladı. Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2

Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-73

