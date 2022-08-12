12 Dev Adam, Slovenya'ya tek sayıyla kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Slovenya'ya uzatma sonunda 104-103 yenildi.

İlk sayılarını faul atışlarıyla kazanan Türkiye, ilk dakikalarda geriye düşse de Cedi Osman'ın bloku sonrasında Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın peş peşe üç sayılık basketleriyle skoru lehine çevirdi (12-9). Doncic'in üst üste gelen sayılarıyla Slovenya üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Slovenya pota altını iyi savunmasına rağmen Türkiye, Alperen Şengün'ün basketleriyle etkili oldu ve ilk bölümü 26-21 önde bitirdi.

Türkiye, ikinci çeyreğe Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle başlasa da Slovenya 13. dakikada skoru eşitledi (29-29). Savunmada sert bir oyunu tercih eden Slovenya, oyunda üstünlüğü tekrar ele alırken, Cedi Osman pota altından ürettiği sayılarla rakibinin arayı açmasına engel oldu. 7-0'lık seriyle farkı yükseltmeye başlayan Slovenya, soyunma odasına 46-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta Türkiye, Cedi Osman'ın sayılarıyla 24. dakikada skoru eşitledi (50-50). Furkan Korkmaz'ın kritik anlarda kaydettiği üç sayılık basketlerle rakibinin arayı açmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar direncini uzun süre devam ettiremedi. Üçüncü çeyreğin son dakikasına 10 sayı farkla (70-60) önde giren Slovenya, çeyreği 73-62 önde tamamladı.

Son bölümü gergin geçen karşılaşmada Slovenya dış atışlarla üstünlüğünü korumaya çalıştı. Türkiye'nin hücumlardan eli boş dönmesini değerlendirerek yakaladığı fırsatları sayıya çeviren Slovenya, uzun süre üstünlüğünü korusa da ay-yıldızlı ekip son 30 saniyede bulduğu basketlerle bitime 6 saniye kala farkı tek sayıya düşürdü (89-88). Serbest atışlardan birini sayıya çeviren Slovenya karşısında Türkiye son hücumda Furkan Korkmaz'la pota altından bulduğu basketle skoru eşitledi ve normal süre 90-90 sona erdi.

Uzatma periyoduna taraftarlarının desteğini alarak başlayan Türkiye, ilk sayıyı bulan taraf oldu. Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketiyle üstünlüğü ele geçiren kırmızı-beyazlı ekip, bitime 18 saniye kala Goran Dragic'in basketine engel olamadı ve Slovenya karşılaşmayı 104-103 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

TÜRKİYE: Cedi Osman 24, Sadık Emir Kabaca 2, Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz 33, Sertaç Şanlı 8, Onuralp Bitim 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Furkan Haltalı, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Özdemiroğlu, Alperen Şengün 19, Melih Mahmutoğlu

SLOVENYA: Goran Dragic 28, Tobey, Zoran Dragic 7, Cancar 12, Doncic 23, Samar 4, Nikolic 2, Prepelic 14, Muric 10, Blazic, Hrovat, Dimec 4,

1. PERİYOT: 26-21

DEVRE: 40-46

3. PERİYOT: 73-62

NORMAL SÜRE: 90-90

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 43.50 Alperen Şengün (Türkiye), 34.12 Dimec (Slovenya)