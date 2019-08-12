12 Dev Adam üçüncü hazırlık maçını da kazandı

İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala Cedi Osman´ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 4 dakika kala farkı 6´ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.

İkinci periyota da hücumda etkili başlayan milliler, Berkan Durmaz´ın 4 ve Furkan Korkmaz´ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18´e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.

2´nci yarıya Ersan İlyasova´nın 5, Furkan Korkmaz´ın 4 sayısıyla 9-0´lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20´ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal´in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç´ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.

Son periyodun başında Metecan, Yiğit ve Sertaç'ın sayılarıyla 7-0´lık seri yakalayan Türkiye, farkı 33 sayıya kadar yükseltti: 77-44. Maçın kalan dakikalarında da rahat bir oyun sergileyen Türkiye, parkeden 94-59 galip ayrıldı.

SİNAN GÜLER MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Daha önce 150 kez milli takım formasını terleten Sinan Güler, Senegal maçı öncesinde milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşma öncesinde tecrübeli basketbolcuya bir teşekkür plaketi verildi. Salon hoparlöründen ismi anons edilen Sinan Güler´e plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

KARŞILAŞMAYI BAŞKAN TÜRKOĞLU DA TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye´nin Senegal´i konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkoğlu´na federasyon yetkilileri de eşlik etti.