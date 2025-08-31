İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

12 Dev Adam yarın Estonya ile karşılaşacak

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Estonya ile karşılaşacak.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 10:57 - Güncelleme:
12 Dev Adam yarın Estonya ile karşılaşacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

