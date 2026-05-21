  • 12 Dev Adam'a büyük destek! İsviçre maçının biletleri tükendi
12 Dev Adam'a büyük destek! İsviçre maçının biletleri tükendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın tüm biletleri tükendi.

21 Mayıs 2026 Perşembe 20:22
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacağı hatırlatılarak, biletlerin 46 gün kala tükendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yoğun ilgi gösterilen müsabakanın bütün biletlerinin kısa sürede satışının tamamlanması millilerimize verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza gösterdikleri ilgi ve destek için tüm halkımıza teşekkür ederiz." denildi.

  • 12 dev adam
  • basketbol

