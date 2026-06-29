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Spor

12 Dev Adam'da Bosna Hersek mesaisi sürüyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
12 Dev Adam'da Bosna Hersek mesaisi sürüyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, BJK Akatlar Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkan vekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  • 12 dev adam
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