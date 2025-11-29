İSTANBUL 16°C / 11°C
12 Dev Adam'da sakatlık gelişmesi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İsviçre ile oynayacağı maç için Fribourg kentine ulaştı. Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.

Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar, 30 Kasım Pazar günü Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

