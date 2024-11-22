İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5472
  • EURO
    35,9985
  • ALTIN
    3008.03
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam'dan farklı tarife! Milliler, Macaristan'ı rahat geçti
Spor

12 Dev Adam'dan farklı tarife! Milliler, Macaristan'ı rahat geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde Macaristan'ı 92-66 mağlup etti.

22 Kasım 2024 Cuma 22:14 - Güncelleme:
12 Dev Adam'dan farklı tarife! Milliler, Macaristan'ı rahat geçti
ABONE OL

FIBA 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri B grubunda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçına çıkmış oldu.

İki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 27-20 A Milli Takımımız lehine sonuçlandı.

Şehmus Hazer'in iyi oyunuyla üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarı vitesi yükselten 12 Dev Adam, farkı arttırdı ve son çeyreğe 62-49'luk skorla üstün girdi.

Son çeyrek Cedi Osman'ın da devreye girmesiyle birlikte farkı daha da arttıran Milli Takım, parkeden 92-66 galip ayrıldı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri bu galibiyetle birlikte gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Şehmus Hazer 25, Kenan Sipahi 10, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17, Furkan Haltalı 8, Yiğitcan Saybir 2, Göksenin Köksal, David Mutaf 7, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Emre Melih Tunca 2, Yiğit Arslan

Macaristan: Perl 16, Varadi, Benke 8, Goloman 11, Reuvers 10, Pongo, Vojvoda 9, Filipovity 5, Hanga 3, Keller 4

1. Periyot: 27-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 62-49

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.