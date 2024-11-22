FIBA 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri B grubunda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçına çıkmış oldu.

İki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 27-20 A Milli Takımımız lehine sonuçlandı.

Şehmus Hazer'in iyi oyunuyla üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarı vitesi yükselten 12 Dev Adam, farkı arttırdı ve son çeyreğe 62-49'luk skorla üstün girdi.

Son çeyrek Cedi Osman'ın da devreye girmesiyle birlikte farkı daha da arttıran Milli Takım, parkeden 92-66 galip ayrıldı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri bu galibiyetle birlikte gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Şehmus Hazer 25, Kenan Sipahi 10, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17, Furkan Haltalı 8, Yiğitcan Saybir 2, Göksenin Köksal, David Mutaf 7, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Emre Melih Tunca 2, Yiğit Arslan

Macaristan: Perl 16, Varadi, Benke 8, Goloman 11, Reuvers 10, Pongo, Vojvoda 9, Filipovity 5, Hanga 3, Keller 4

1. Periyot: 27-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 62-49