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Spor

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı. İşte listede yer alan isimler...

IHA12 Haziran 2026 Cuma 12:57 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Emre Melih Tunca - A.Efes

Ercan Osmani - A.Efes

Erkan Yılmaz - A.Efes

Şehmus Hazer - A.Efes

Kenan Sipahi - Bahçeşehir Koleji

Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji

Berk İbrahim Uğurlu - Beşiktaş

Sertaç Şanlı - Beşiktaş

Yiğit Arslan - Beşiktaş

Onuralp Bitim - Fenerbahçe

Tarık Biberoviç - Fenerbahçe

Yiğit Onan - Manisa Basket

Furkan Korkmaz - Tofaş

Yiğitcan Saybir - Tofaş

Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)

Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)

Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)

Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya)

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