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Spor

12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın netleşecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın netleşecek
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri yarın belli olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer alamayacak. Kuranın ardından organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

Milli takımın 4. torbada yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda oluşan torbalar şu şekilde:

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak.

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