İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7659
  • EURO
    43,7084
  • ALTIN
    4032.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu
Spor

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programını duyurdu.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.