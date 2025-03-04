İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4548
  • EURO
    38,3734
  • ALTIN
    3407.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rakipleri 27 Mart'ta belli olacak
Spor

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rakipleri 27 Mart'ta belli olacak

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi, 27 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

IHA4 Mart 2025 Salı 16:50 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rakipleri 27 Mart'ta belli olacak
ABONE OL

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Mart Perşembe günü yapılacak. Letonya'ın başkenti Riga'da organize edilecek kura çekimi TSİ 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlıların da mücadele edeceği organizasyona toplam 24 ülke katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nın grup aşaması, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

Letonya'da gerçekleşecek kura çekimi FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kuranın ardından 24 takım, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

Kura çekimi öncesi takımların torbalara dağılımı şöyle:

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

  • A Milli Basketbol Takımı
  • kura çekimi
  • EuroBasket 2025

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.