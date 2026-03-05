İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0035
  • EURO
    51,1531
  • ALTIN
    7251.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam'ın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Spor

12 Dev Adam'ın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742.9 puanla 11. basamaktaki yerini korudu.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
ABONE OL

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2027 elemelerinin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA, dünya sıralamasını duyurdu. Listenin ilk 11 basamağında herhangi bir değişim yaşanmadı. Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı iki maçta da mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742.9 puanla 11. sırada yer aldı.

ABD, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Amerika elemelerinde ikinci tura yükselerek zirvedeki yerini korudu. Yunanistan, Karadağ karşısında elde ettiği galibiyet ve Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselmesiyle 12. basamağa çıktı.

Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya yerleşti.

FIBA erkek dünya sıralamasında ilk 11 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

1 - ABD: 893.8 puan

2 - Almanya: 817.2 puan

3 - Sırbistan: 808.8 puan

4 - Fransa: 807.7 puan

5 - Kanada: 806 puan

6 - Avustralya: 778.5 puan

7 - İspanya: 774.6 puan

8 - Arjantin: 755.5 puan

9 - Litvanya: 750.1 puan

10 - Brezilya: 750.1 puan

11 - Türkiye: 742.9 puan

  • a milli erkek basketbol takımı
  • türkiye
  • dünya sıralaması

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.