12 Dev Adam'ın İsviçre maçı biletleri satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son haftasında İsviçre'yi konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Saha içi 3. sıra-3 bin lira
VIP-Bin lira
1. Kategori-600 lira
2. Kategori-400 lira
3. Kategori-300 lira
4. Kategori-200 lira